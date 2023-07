Via Del Partigiano scambiata per il rettilineo di Monza, centauro a folle velocità: sfrecciava a 200 all'ora

Ha scambiato via Del Partigiano per il lungo rettilineo dell'autodromo di Monza il centauro che è stato "beccato" dall'occhio elettronico dell'autovelox alla folle velocità di 200 chilometri orari. La contravvenzione è stata elevata nei giorni scorsi durante un'attività di controllo della Polizia Locale di Forlì finalizzato a prevenire incidente e contrastare le violazioni del codice della strada. Nel corso dell'anno gli agenti hanno elevato 351 contravvenzioni per il superamento dei limiti di velocità.

E con la stagione estiva la Polizia Locale ha intensificato i controlli delle strade, anche con l'impiego di pattuglie motociclistiche. "Gli agenti giornalmente svolgeranno mirati controlli finalizzati al contrasto di comportamenti illeciti alla guida, come l'uso irregolare del telefono cellulare, l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, l'eccesso di velocità, il tutto nell'ambito di un obiettivo di contrasto del fenomeno dell'incidentalità stradale", fanno sapere dal Corpo.

"Saranno incrementati anche i servizi nei turni serali, in particolare in concomitanza di eventi organizzati dal Comune di Forlì ma anche nei fine settimana ove saranno monitorate le maggiori arterie del traffico diretto alle località marittime", viene puntualizzato.