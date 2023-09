Piede pesante sull'acceleratore e distrazione da telefonino: oltre 600 punti tolti dalla patente in sette giorni

Oltre 600 punti decurtati dalle patenti. Una ventina di automobilisti distratti dall'uso del telefonino mentre erano al volante. Ma anche attività informativa finalizzata a diffondere la cultura della guida sicura. Sono diverse le attività svolte dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì nella settimana del "Safety Days", dal 16 al 22 settembre, che aveva lo scopo di prevenire e contrastare l’eccesso di velocità alla guida, uno dei fattori più rilevanti sul verificarsi di incidenti stradali e sulla loro gravità. L'attività rientrava nell'ambito di "Roadpol", la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea con lo scopo di sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizie europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa all’interno di specifiche aree strategiche.



Son state tante le iniziative organizzate dalla Polizia Stradale dell’Emilia Romagna in Regione per sensibilizzare gli utenti sui rischi cui si va incontro quando si corre troppo alla guida o si guarda lo smartphone. Nel forlivese, in particolare, giovedì scorso la Polizia Stradale ha incontrato automobilisti e turisti in transito nell’Area di Servizio Bevano Sud della A14, parlando con loro di cultura della guida sicura, rispetto delle regole e pericoli derivanti dall’eccesso di velocità e dalla guida in stato di ebbrezza. Durante la campagna non sono mancati i controlli su chi preme troppo sull’acceleratore, svolti con tutti i mezzi a disposizione: verifiche sulla scatola nera dei mezzi pesanti, pattuglie su strada armate di Trucam (il dispositivo che rileva in tempo reale la velocità dei veicoli) per la contestazione immediata delle infrazioni e postazioni da remoto. I controlli hanno interessato in particolare le tangenziali di Forlì e la E45, soprattutto nel tratto cesenate e tra Bagno di Romagna e Quarto.

Complessivamente sono stati sanzionati 202 tra automobilisti e camionisti sorpresi a correre troppo: per 5 di loro, sorpresi a guidare oltre 40 chilometri orari in eccesso rispetto al limite, è scattato anche il ritiro della patente. Un’Alfa Romeo Stelvio, in particolare, è stata immortalata a frecciare in E45 a quasi 150 km/h, a fronte di un limite di 90: a breve l’intestatario sarà raggiunto da oltre 700 euro. Solo per gli eccessi di velocità, sono stati tagliati in tutto 603 punti dalle patenti. Sanzionati anche 23 conducenti intenti ad armeggiare con lo smartphone invece di concentrarsi sulla guida. Sempre in E45, venerdì scorso una pattuglia della Sottosezione di Bagno di Romagna ha sequestrato ad un 31enne straniero due piccole dosi di hashish, dopo averlo fermato per un controllo all’altezza dello svincolo di Borello. Per l’uomo, cui è subito stata ritirata della patente (che rischia di essere sospesa fino a tre anni), sono già scattate le segnalazioni del caso alla Questura e alla Prefettura.