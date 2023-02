Spaccata alla latteria, escalation di furti nella zona. Il quartiere: "Presto si partirà con il controllo di vicinato"

Tenere alta la guardia sulla sicurezza: la richiesta viene da Raffaele Acri, vice-coordinatore del Quartiere Resistenza, dopo il tentato furto mediante la spaccata della vetrina ai danni del bar latteria “Paola”, uno storico negozio di vicinato del quartiere della zona piscina, in via Cecere. “Ci tengo ad esprimere la vicinanza a nome del Quartiere Resistenza, in cui l’esercizio commerciale è ubicato, sia alla omonima amica gerente dell’esercizio, che alla sua famiglia”, dice Acri.

Come molto spesso è accaduto e accade nei furti di questo tipo, i danni causati all'esercizio commerciale (per migliaia di euro di valore) non sono rapportati al valore della refurtiva (i pochi spiccioli presenti nella cassa, anche perché ormai quasi tutti gli esercenti svuotano i cassetti a fine giornata). Azioni criminali di scarso senso anche per gli stessi malviventi, dato che l'allarme innescato dal fragore causato dal vetro in frantumi rende disponibili solo pochi minuti per la ruberia, mentre spesso lo stesso ladro si ferisce con i vetri taglienti.

Eppure furti di questo tipo sono frequenti e perpetrati da parte di chi ha davvero poco da perdere e per lui pure le poche decine di euro in spiccioli presenti in cassa possono fare la differenza. All'esercente restano invece migliaia di euro di danni e difficoltà nella giornata lavorativa successiva.

Commenta Acri: “L’accaduto che naturalmente pone interrogativi e spunti di riflessione, rispetto alla proporzione tra il reato eseguito e l’ipotesi di refurtiva che poteva essere oggetto dell’infrazione. L’episodio appare preoccupante per un tessuto sociale in generale per la nostra città, ritenuto (erroneamente a mio avviso) lontano da determinate azioni violente, contro la proprietà privata ed in particolare in un quartiere che fino a ieri aveva registrato “solo” furti nelle auto parcheggiate nei pressi del parco urbano e che invece si trova di fronte ad una evidente escalation di persone che non valutano la differenza tra le conseguenze del reato e la possibile refurtiva, laddove siano probabilmente spinte da insopprimibili esigenze”.

Ed ancora: “Come rappresentante di quartiere avevo raccolto da tempo la preoccupazione dei residenti ed ho proposto, raccogliendo l’adesione da parte degli altri componenti del comitato ed il fattivo supporto della Polizia Locale, l’adozione di una forma di sicurezza del territorio, con la collaborazione dei residenti, quale il “controllo di vicinato” già operativa con mutuo e diffuso apprezzamento nel vicino comune di Bertinoro”.

Ed aggiunge: “Il progetto codificato e patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, sarà adottato in via sperimentale nel Quartiere Resistenza, laddove il comitato abbia organizzato riunioni informative ed indicative con funzionari della Polizia Locale, con i quali si organizzerà una rete di collaborazione sul territorio con i residenti. Nelle prossime settimane il comitato distribuirà dei volantini presso buchette postali dei residenti del quartiere invitandoli a partecipare ad una riunione informativa con il Comitato di Quartiere ed i funzionari della Polizia Locale che illustreranno la tipologia della forma di collaborazione e le modalità di interazione con i tre componenti del comitato di quartiere, che raccoglieranno determinate tipologie di suggerimenti o informazioni da parte dei cittadini del quartiere. In molti punti del quartiere saranno inoltre visibili dei segnali appositamente installati a cura del comune, per informare del controllo areale da parte del “controllo di vicinato” .