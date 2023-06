Corretta alimentazione e movimento, nuove date per “Il carrello della Salute” e “Un passo alla volta”

Sensibilizzare e aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione e a contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. È questo l’obiettivo del ciclo di eventi gratuiti di promozione della salute promossi nel territorio di Forlimpopoli dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dalla Casa della Comunità di Forlimpopoli, con il patrocinio dell’Amministrazione locale e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

Le iniziative sono organizzate nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025 e si articola in due appuntamenti in calendario, suddivisi in due sezioni tematiche: “Il Carrello della salute”, dedicato al tema della corretta alimentazione, e “Un passo alla volta” per conoscere i benefici dell’attività fisica e le opportunità che i parchi cittadini offrono per fare movimento.

L’incontro dal titolo “Il CARRELLO DELLA SALUTE: impariamo a fare la spesa insieme in modo divertente riempiendo il carrello con alimenti gustosi e salutari”, si svolgerà in data 14 giugno 2023 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso la Sala del Consiglio in Piazza Antonio Fratti, 2 Forlimpopoli e sarà condotto da dietisti e assistenti sanitari del dipartimento di Sanità Pubblica.

L’iniziativa “UN PASSO ALLA VOLTA”, volta alla scoperta delle opportunità che il territorio della città di Forlimpopoli offre ai cittadini per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente, si svolgerà in data 15 giugno 2023 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 (luogo di ritrovo: incrocio Via Marconi-Via Camporesi ingresso del parco) e verrà condotta da un Istruttore Laureato in Scienze Motorie in compagnia del gruppo di cammino “Forlimpopoli cammina”.

L'iscrizione agli incontri è gratuita e aperta alla cittadinanza.

Le modalità di iscrizione sono (scegliere una di queste opzioni):

una mail a promosalute.fo@auslromagna.it (indicare nome, cognome,

telefono e iniziativa alla quale si è interessati);

un SMS/WhatsApp al 3311371209 (indicare nome, cognome, telefono e

iniziativa alla quale si è interessati);

telefonare al n. 3311371209 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle

14 alle 16.