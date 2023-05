Da Forlì a Budapest: 900 chilometri per seguire la 'magica' Roma nella finale di Europa League

Il Roma club Forlì è presente con 20 soci a Budapest in occasione della finale di Europa League Siviglia-Roma sia per sostenere la squadra sia come portavoce delle iniziative benefiche che i Roma club di tutta Italia stanno indirizzando verso il nostro territorio.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla finale dalla Puskas Arena di Budapest l’appuntamento è presso la sede del club in via Don Minzoni 35 a Forlì, ove è stato allestito un maxischermo e dove hanno hanno già confermato la presenza circa 130 soci ed amici.