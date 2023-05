I Lions donano cinque idropulitrici a Sos Protezione Civile Forlì

Lunedì la Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A, che ha la propria sede a Ravenna, ha consegnato all'Associazione Sos Protezione Civile di Forlì cinque idropulitrici, di cui tre a compressione, affinché siano immediatamente utilizzate nelle operazioni di pulizia in corso nelle aree del Comune di Forlì colpite dalla recente alluvione.

Alla consegna, che si è tenuta presso il Palazzetto dello sport di Villa Romiti, da giorni uno dei centri operativi per l'assistenza verso coloro sono stati colpiti dalla disastrosa tracimazione del fiume Montone, erano presenti Francesca Romana Vagnoni, presidente della Fondazione Lions Clubs, Mario Boccaccini, secondo vice governatore del Distretto Lions 108A, Giulia Margotti, presidente del Lions Club Forlì Host, Stefano Valmori, coordinatore del Quartiere Romiti, volontari di Sos Protezione Civile, socie e soci di Club Lions di Forlì.

La donazione è stata resa possibile utilizzando i fondi pro alluvionati raccolti in occasione del congresso nazionale Lions che si è svolto di recente a Rimini. In quell'occasione a tutti i partecipanti all'incontro Lions è stato chiaro che l'emergenza scattata in tutta la Romagna la si poteva affrontare solo mettendo in campo un impegno e mezzi straordinari, ma soprattutto una prolungata solidarietà nei confronti di chi è stato maggiormente colpito dai danni causati dall'eccezionale ondata di maltempo.

La Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A è stata costituita il 15 maggio 1998 quale Ente senza scopo di lucro. Si prefigge di promuovere, incoraggiare e sostenere attività caratterizzate dalla solidarietà sociale, solidale ed umanitaria, di fornire assistenza socio-sanitaria, istruzione e formazione, e di valorizzare e tutelare i beni di interesse artistico e storico, la natura, l’ambiente, la cultura e l’arte. E in questi ambiti ha svolto e continua a svolgere un ruolo importante.

Anche il Lions Club Forlì Host e il Lions Club Forlì Valle del Bidente sono concretamente impegnati sul fronte dell’emergenza alluvione. A Forlì in particolare, presso il Palazzetto dei Romiti, diversi soci dei due sodalizi hanno offerto supporto logistico alla distribuzione di attrezzature e pasti fin dai primissimi momenti dopo il disastro. Altre iniziative sono in programma a supporto della popolazione della città che in questi giorni sta soffrendo notevoli disagi.