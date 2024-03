Nasce il "Forlì Innovation Hub": la Sala Borsa e l'ex asilo Santarelli per i giovani che lanciano le loro imprese

È ufficialmente nato il Forlì Innovation Hub, un progetto per favorire l’imprenditorialità giovanile e la cultura di impresa a Forlì, reso possibile grazie al protocollo d’intesa siglato tra Comune di Forlì e Camera di Commercio della Romagna. Un percorso dedicato all’imprenditorialità giovanile che era già partito anni fa con Hub@Fo, esperienza che sta continuando e che punta a far nascere imprese giovani grazie ad un mix di formazione e incontro con realtà del territorio a partire dalle associazioni.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Con questo nuovo segmento, Comune di Forlì e Camera di Commercio metteranno a disposizione luoghi per il coworking, che fino ad ora sono stati carenti. Verranno messi a disposizione l’ex Asilo Santarelli e la Sala Borsa della Camera di Commercio che riaprirà nel 2026. “Oltre ad offrire spazi fisici – spiega Paola Casara, assessora alle politiche per le imprese – il Comune e la Camera di Commercio hanno creato una collaborazione per mettersi al servizio rispettivamente delle persone e delle imprese. L’obiettivo è di dare un supporto alle startup che faccia leva sulle specializzazioni del sapere e produttive sul territorio e sulle priorità verso il digitale per dare possibilità di facilitare i percorsi e le collaborazioni future e già esistenti”.

Una partnership che permetterà di dare sempre più risalto ai giovani imprenditori forlivesi, come sottolinea Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna. “Con questo progetto continuiamo la collaborazione con il Comune di Forlì – afferma Battistini - iniziando un nuovo percorso per promuovere la cultura d’impresa e l’innovazione e dal 2026 metteremo a disposizione la nuova sala Borsa nella sede camerale, che stiamo riprogettando per realizzare uno spazio che abbia un ruolo nella vita del centro storico e della città”.

“Dal pre Covid ad oggi i dati parlano di un calo del numero delle imprese, che per fortuna a Forlì non è stato molto importante, ed è passato dalle 10.419 imprese alle attuali 10.403. C’è stato però un calo delle startup innovative che ora sono soltanto 10. Inoltre nello scorso anno sono stati depositati nella provincia 25 brevetti e sono soltanto 14 le imprese che operano sulla finalità dell’Open Innovation”. L’obiettivo è migliorare tutti questi numeri e siamo convinti che la collaborazione con Università, scuole, associazioni, enti e Amministrazione comunale sia fondamentali per raggiungerlo, perché ognuno metterà a disposizione spazi e competenze per mettere i giovani nelle migliori condizioni affinché vengano sviluppati al meglio i progetti legati alle startup”.

La Forlì Innovation Hub sarà fondamentale anche per dare alla città di Forlì sempre più importanza in ambito nazionale. “Questa collaborazione mi rende orgoglioso – sottolinea il sindaco Gian Luca Zattini – e darà ancora più risalto a Forlì. Con 7000 studenti siamo diventati una importante città universitaria con numeri da università autonoma ed è fondamentale aiutare i giovani talenti che studiano e vengono formati nel nostro ateneo. Vogliamo lavorare sulle eccellenze e permettere ai giovani ed esprimersi al meglio affinché mattano in campo tutte le loro idee e progettualità e grazie a questo protocollo potremmo mettere a loro disposizioni luoghi che sono sempre stati importanti per la città”.