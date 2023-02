Forlì rilancia il CircLab: il laboratorio di economia circolare prosegue anche nel 2023

Il 31 dicembre scorso si è concluso il progetto Circle, di cui il Comune di Forlì era Lead Partner. Circle, dedicato al tema dell’Economia Circolare, ha visto il Comune lavorare e coordinare 14 partner di 8 paesi diversi (Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Albania, Montenegro, Grecia). L’obiettivo era quello quello di promuovere l'economia circolare come base di modelli efficaci di buona gestione e riciclaggio dei rifiuti per aumentare e diffondere la conoscenza sulla fattibilità pratica dei principi dell'economia circolare, attraverso un approccio collaborativo che ha visto coinvolti produttori di innovazione, attori economici, organismi amministrativi e la società civile.

Il cuore del progetto era rappresentato dai CircLabs, laboratori territoriali di Economia Circolare in cui sono stati approfonditi temi legati alla gestione sostenibile dei rifiuti e progettati modelli e soluzioni circolari e innovativi, basati su un approccio collaborativo e multidisciplinare. Il Comune di Forlì rilancia il CircLab anche nel 2023 in quanto ritiene che la gestione dei rifiuti e l’implementazione dell’economia circolare siano fondamentali per lo sviluppo di una città sempre più sostenibile e partecipata. Per approfondire le conoscenze e le necessità/esigenze delle imprese, associazioni ed enti del territorio, verrà proposto un questionario per individuare punti di forza e obiettivi per il prosieguo del lavoro. Il questionario, compilabile online, resterà aperto fino al 24 febbraio, all’indirizzo: https://t.ly/HoZw

Successivamente, riprenderanno le riunioni del CircLab, che saranno dedicate a temi specifici, ad esempio modelli di economia circolare nel settore del mobile imbottito, con l’obiettivo di costruire progetti concreti che possano eventualmente accedere a bandi e finanziamenti regionali, nazionali o europei. Il laboratorio forlivese è anche parte e cofondatore del CircLab Network, una rete che mette insieme tutti i CircLabs europei. Il Network servirà a per condividere esperienze, idee, progetti e anche per pianificare attività o eventi condivisi. Per partecipare al CircLab o per informazioni: circlabforli@gmail.com