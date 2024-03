Forlimpopoli, il mercato ambulante del giovedì torna in piazza Pompilio

Il mercato tradizionale del giovedì torna in Piazza Pompilio. Il 4 aprile ci sarà il rientro degli operatori del commercio ambulante nella storica postazione essendo i lavori terminati in quella zona. Il mercato ambulante del giovedì era stato spostato nel luglio scorso in concomitanza con l’inizio degli interventi di riqualificazione di Piazza Pompilio e della Loggia della Misura. Il progetto, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è una delle azioni di rigenerazone urbana previste nel centro storico artusiano, che è stata avviata con la riqualificazione di via Costa. Oggi il completamento dei lavori su Piazza Pompilio consente il ritorno del mercato in una piazza riqualificata.