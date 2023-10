Forlimpopoli, nuovo volto per l'ufficio postale: in futuro si potrà richiedere anche la carta d’identità elettronica

Ha riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Forlimpopoli. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di Largo Paolucci Dè Calboli 5, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Grazie a questo progetto, approvato con il Decreto legge 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr, Poste Italiane promuove "la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri, tra questi quello di Forlimpopoli, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità".

Infatti, non appena saranno operativi, i cittadini forlimpopolesi potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Proprio per accogliere questi nuovi servizi, l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale layout grazie anche alla realizzazione di due sportelli relazionali ribassati, utile per i servizi della pubblica amministrazione appena disponibili. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti è stata tinteggiata, dotata di pavimento e corsia per ipovedenti e di una sala consulenza più confortevole.

Inoltre, grazie all’installazione del nuovo gestore delle attese, ovvero un innovativo totem touch screen posizionato all’ingresso dell’ufficio postale, è possibile prenotare il proprio turno allo sportello da remoto, dal sito www.poste.it o dalle APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”, risparmiando tempo ed evitando le attese. L’ufficio postale di Forlimpopoli, fornito di Atm Postamat H 24, è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.