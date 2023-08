Forlimpopoli, terza edizione del concorso internazionale “Marco Uccellini”: pubblicato il bando

Con la pubblicazione del bando di partecipazione, si è messa in moto la macchina organizzativa per la terza edizione del Concorso internazionale di musica antica “Marco Uccellini”, che dopo due edizioni imperniate sul violino, è dedicato quest’anno al canto barocco. Promosso dal Comune di Forlimpopoli insieme con il Conservatorio Statale di Musica “Bruno Maderna” di Cesena e l’Ensemble Sezione Aurea per rendere omaggio al celebre violinista e compositore forlimpopolese, il concorso è rivolto a cantanti e sarà articolato in tre fasi.

La prima, eliminatoria, verrà sostenuta tramite selezione video, nel quale ogni candidato dovrà eseguire un brano di Claudio Monteverdi. Da qui scaturirà la rosa dei semifinalisti (al massimo nove) che il 2 dicembre saranno invitati a Forlimpopoli per esibirsi davanti alla giuria. Fra loro saranno scelti i tre finalisti che si il 3 dicembre si esibiranno in un concerto pubblico finale per contendersi la palma della vittoria. A presiedere la giuria il mezzosoprano Gloria Banditelli, specialista del repertorio barocco, che affianca all’attività concertistica quella operistica e quella didattica e vanta prestigiose collaborazioni con direttori come Jordi Savall, René Jacobs, Fabio Bonizzoni. Insieme a lei ci saranno Joanna Klisowska (soprano), Paolo Bacca (direttore di coro), Luca Giardini (violinista), Filippo Pantieri (clavicembalista).