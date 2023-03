Giornata ecologica a Modigliana, scoperte discariche abusive: "Gli incivili meritano di essere sanzionati"

Si è svolta domenica a Modigliana la "Giornata ecologica per la pulizia del territorio", con tantissime persone che hanno raccolto l'invito del Nucleo Volontari Antincendio della Protezione Civile di Modigliana. All'appuntamento, finalizzato a trasmettere senso civico e rispetto per l'ambiente, oltre ai cittadini, hanno aderito Pro Loco, Squadra Cinchialai ValTramazzo e Gruppo Cai. "Sono stati raccolti una quantità notevole di rifiuti, decine di sacchi che abbiamo potuto portare all'isola ecologica, aperta per l'occasione e ringrazio Alea per avere messo a disposizione guanti e pettorine", spiega il sindaco Jader Dardi.

Durante la pulizia sono state individuate delle discariche abusive. "Grazie alla collaborazione coi Carabinieri forestali, mi auguro che possano essere individuati i responsabili di comportamenti così incivili che meritano di essere sanzionati - afferma il primo cittadino -. Chi abbandona e getta rifiuti in questo modo, oltre ad inquinare l'ambiente, offende col suo comportamento incivile tutti coloro i quali si impegnano a differenziare e raccogliere i rifiuti in modo corretto. Abbiamo la disponibilità della isola ecologica e basta davvero poco per evitare di sporcare e inquinare l'ambiente che è un patrimonio di tutta la nostra comunità".