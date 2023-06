Giornata Mondiale del Donatore, Avis Forlì incontra le sezioni del territorio

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la ricorrenza indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ricorre il 14 giugno di ogni anno, l’Avis Comunale di Forlì ha scelto di far sentire la propria vicinanza ai donatori attraverso una serie di incontri presso le sezioni Avis del territorio. Dopo la drammatica alluvione che ha coinvolto la Romagna, l’Ufficio di Presidenza dell’Associazione ha ritenuto opportuno rinviare all’autunno il programma di eventi originariamente ipotizzato per celebrare la Giornata mondiale. La volontà di rendere omaggio ai donatori troverà però espressione negli incontri che Avis Forlì ha pianificato a partire dalla giornata odierna, con il fine di rafforzare la sinergia con le sezioni del comprensorio ed, eventualmente, venire in soccorso in caso di criticità. I rappresentanti dell’Ufficio di Presidenza di Avis Forlì incontreranno i Consigli Direttivi delle Avis Comunali del territorio per fare il punto della situazione e ripartire insieme con rinnovato slancio dopo l’alluvione.

Lunedì è stato programmato l'incontro con le sezioni della Valle del Bidente, Forlimpopoli e Bertinoro, mentre giovedì con le sezioni della Valle del Rabbi. Venerdì 23 giugno ci sarà l'incontro con le sezioni della Valle del Tramazzo, mentre lunedì 26 giugno l'incontro con le sezioni della Valle del Montone. Oltre a questi appuntamenti, l’Avis Comunale di Forlì sarà presente, con un banchetto informativo, alla mostra di veicoli storici “Oltre la 1000 Miglia”, un’iniziativa organizzata dal Comune di Forlì, in Piazza Saffi, mercoledì. La presenza del gazebo di Avis Forlì in concomitanza con l’avvio dell’iniziativa dei “mercoledì forlivesi” in centro storico vuole così sostenere il rilancio della città, ancora in difficoltà e bisognosa di fiducia.