Guida con una patente falsa, denunciato. In aumento le multe per auto non assicurate e senza revisione

Sorpreso alla guida con una patente falsa. Gli agenti della Polizia Locale di Forlì hanno denunciato a piede libero un automobilista di nazionalità ucraina. L'uomo, fermato durante un controllo finalizzato al contrasto delle irregolarità dei documenti, ha esibito una patente di guida polacca. Questa evenienza ha insospettito gli agenti che, hanno quindi attentamente analizzato tutti i documenti, comparando la patente esibita con i modelli di patenti polacche standard presso l’Ufficio falso documentale del Comando.

La patente e’ quindi risultata falsa, per cui è stata sequestrata. A carico del conducente, oltre alla denuncia, è stata contestata la

guida senza patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. La Polizia Locale ha intensificato i controlli stradali: nel primo bimestre del 2024, sono state ritirate tre patenti false, mentre è stato registrato un incremento delle violazioni accertate di circa il 20% in più rispetto allo stesso periodo del 2023 per le violazioni all’articolo 193 del codice della strada (circolazione senza copertura assicurativa) e del 5% in più per le violazioni all’articolo 80 (mancata revisione veicolo).