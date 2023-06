Il punto sulla viabilità a Santa Sofia: sopralluogo sulle frane lungo la Provinciale 26 del Carnaio

Anche quella di giovedì è stata una giornata di lavoro sul fronte dei dissesti che hanno colpito il territorio comunale di Santa Sofia dopo gli eventi meteorologici di maggio. In particolare si è svolto un sopralluogo sulla Provinciale 26 del Carnaio. "Assieme ai tecnici della Provincia di Forlì-Cesena, e condiviso tra i comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia, si è deciso di continuare i lavori sulla frana di Fonte Paolina e di intervenire su quella nei pressi di Monteguidi - afferma il sindaco Daniele Valbonesi -. Si tratta di interventi complessi, ma che sono fondamentali per ripristinare un collegamento intervallivo di grande rilevanza".

Sono invece "in deciso miglioramento" le condizioni della "Collina di Pondo-Saviana", percorribile sia in località Vigne che in località Bastia. "Sono terminati i lavori di somma urgenza che consentono la percorribilità", annuncia il primo cittadino. Anche lungo la "Santa Sofia-Camposonaldo" si è intervenuti sui dissesti presenti. "A meno di imprevisti la strada sarà percorribile entro il fine settimana". Lungo la "Poggio alla Lastra" si è continuato nella messa in sicurezza del tratto interessato da dissesti. Venerdì verrà installata la segnaletica per consentire il senso unico alternato. A meno di imprevisti dal fine settimana la strada sarà percorribile con limiti di peso. ma in sicurezza.

Per quanto riguarda la "Meleto-San Giacomo", informa Valbonesi, "Enel ha eseguito lo spostamento della linea di bassa tensione propedeutico a creare una pista alternativa nei pressi del dissesto creatosi. A breve si interverrà per migliorare la viabilità che comunque è consentita a senso unico alternato nel tratto più critico". Venerdì riprenderanno i lavori sulla "Tre Fonti-Cornieta". Aggiorna Valbonesi: "I lavori sono a buon punto, ma necessiteranno ancora di una decina di giorni per potersi definire conclusi. In questo caso l'intervento è gestico dal Consorzio di Bonifica della Romagna attraverso una convenzione".

Sul parco fluviale Giorgio Zanniboni tra "Colonia" e "Brusatopa" sono continuati i lavori per migliorarne le condizioni puntuali. "Sono sempre in corso il monitoraggio e gli interventi sulla viabilità ricadente sul Consorzio delle strade vicinali sulle quali il Comune di Santa Sofia è impegnato assieme ai proprietari", conclude.