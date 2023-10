Un parco commerciale da 24mila metri quadri, grande festa per Formì. In arrivo altri marchi, un pub e un ristorante

Una festa per tutti, nessuno escluso. Grandi, piccoli e teenager. E' stato il sabato dei tagli dei nastri per "Formì", il parco commerciale da 24mila metri quadri che sorge a Pieveacquedotto tra il casello autostradale dell'A14 e il centro commerciale "Punta di Ferro". Un'area piuttosto ampia, con negozi di bricolage e arredo casa, sport, abbigliamento, tecnologia, hobbistica, cura della persona, ottica, mobili, calzature, pet food. A regime sono previsti 24 spazi, di cui 5 per la ristorazione, 2 bar e un autolavaggio, con 300 posti di lavoro totali.

Sono già attive diverse insegne come quelle di Mc Donald’s, Calliope, Terranova, JYSK, Euronics, Roadhouse, Billy Tacos, Scarpamondo, Takko Fashion, Satur, Piazza Italia, Arcaplanet, Pepco, Bep’s, Brico Center e Autolavaggio Vecchietti. Il 4 novembre sarà il giorno dell’apertura del birrificio artigianale Giusto Spirito, mentre altri marchi come New Yorker, Umami e DM arriveranno nelle settimane successive. Quella di sabato una giornata di festa, agevolata anche da un clima tutt'altro che autunnale e baciata dal sole. Ad animarla anche tante animazioni per i più piccoli con artisti di strada e truccabimbi. Ed è stata una giornata anche di shopping, con tante sporte ad accompagnare l'uscita dai punti vendita. A dare il via il taglio del nastro tricolore alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, del deputato Jacopo Morrone, del vicesindaco Daniele Mezzacapo e da altri componenti della giunta.

Ed è stata subito feste con la coppia di Youtuber "Dinsieme" che ha attirato l'attenzione di tantissimi bambini. Dopo l'inaugurazione dei murales dell'artista internazionale Chiara Zarmati è stata la volta di due volti dell'edizione 2022 di "Amici di Maria", Giovanni Cricca e Aaron, preceduti dall'esibizione della forlivese Matilde Montanari, mentre alle 19 grande folla per Cristina D’Avena, un'esibizione di circa un'ora con tanti over 40 a cantare a squarcia gola le canzoni dei cartoni animati che hanno accompagnato la crescita di bimbi e giovani oggi over 40. Da "I Puffi sanno" ad "Occhi di gatto", passando da "Mila e Shiro" e "Pollon". Al termine dell'esibizione lunga fila per la foto ricordo con l'artista e il firmacopie di album, cd e foto.

"Abbiamo avuto una risposta bellissima da parte del pubblico e siamo molto contenti - le parole di Gianpaolo Alfano, responsabile delle relazioni esterne di Formì -. La vicinanza dell'amministrazione comunale è il tributo più importante per quello che ci auguriamo possa essere qualcosa di nuovo e bello per Forlì. Ventiquattromila metri quadrati da visitare, con 24 insegne, alcune delle quali apriranno prossimamente, sono tantissimi". "E' un'offerta ed un arricchimento per la città - afferma il sindaco Zattini - e questo vuole dire che Forlì è una città importante, dove conviene investire. Di queste realtà la Romagna ne è piena e chi è venuto a questa festa probabilmente sarebbe in un altro centro commerciale in un altra città della Romagna. Ovviamente non va dimenticato il centro, ma non lo si tutela chiudendo la porta a chi crede nella città. Creeremo le condizioni affinchè il centro possa crescere e svilupparsi"