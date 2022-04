La tragedia sulla Ravegnana, la fidanzata: "Non mi rispondeva al telefono, un presentimento terrificante"

Da Ravenna a Forlì. Si stava recando dalla fidanzata, quando a seguito di una perdita di controllo della sua "Alfa Romeo" è finito fuori strada, perdendo la vita tra gli alberi ed i rovi nei pressi dell'argine del fiume Ronco. La vittima della tragedia, consumatasi nel tardo pomeriggio di sabato lungo la Ravegnana, è Lorenc Beqari, 45 anni di nazionalità albanese e residente nella città bizantina.

Il dramma è avvenuto a Durazzanino, al confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna, mentre imperversava il maltempo, con forti raffiche di vento e pioggia. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Locale di Forlì. La fidanzata Sandra Tampieri, volto noto in città per aver partecipato al salotto del Maurizio Costanzo Show, ha ricostruito su Facebook gli istanti che le hanno sconvolto la vita: "E' una giornata in cui vorrei morire".

Sandra stava aspettando Lorenc: "Dopo un'ora che non rispondeva al telefono, cosa che faceva sempre, mi sono messa in macchina e sono arrivata alla Ravegnana. C'era la polizia che aveva bloccato la strada e ho avuto un presentimento terrificante. Il mio Lorenzino era morto, l'uomo con cui avevo vissuto l'anno più bello della mia vita, colui che amavo sopra me stessa, e che lui mi amava e voleva vivere tutto il resto della sua vita per me". Per lo shock Sandrà è stata accompagnata all'ospedale, mentre domenica ha informato i genitori del 45enne. "Vorrei morire anch'io", chiedendo aiuto agli amici: "Statemi vicino".