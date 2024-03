L'albero genealogico di Pellegrino Artusi occupa una parete di otto metri: stupore per la ricerca dello storico Mauro Mariani

Nei giorni scorsi 60 fra socie e soci del Lions Club Forlì Host e familiari hanno partecipato alla visita guidata condotta dallo storico Mauro Mariani alla scoperta di Palazzo Morattini e della mostra attualmente esposta dedicata agli alberi genealogici di una cinquantina di famiglie di Forlimpopoli e di Pievequinta, compreso quella di Pellegrino Artusi che occupa un'intera parete lunga otto metri. I presenti sono rimasti sorpresi dal lavoro di ricerca effettuato da Mauro Mariani per individuare le origini dei nuclei familiari che vengono ricostruite con i dati di archivio delle parrocchie del territorio.

Tali documenti, che partono dalla metà del cinquecento, sono stati informatizzati dall'Associazione Amici della Pieve negli ultimi 30 anni e riguardano 150.000 atti di battesimo, 60.000 atti di morte e oltre 200.000 stati di famiglia. Gli alberi genealogici pubblicati a oggi sono in tutto oltre 350 e nel 2015 l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, poté eseguire uno studio sul Dna dei romagnoli nella fascia di territorio fra le provincie di Forlì e Ravenna proprio grazie a quanto messo a disposizione da Mariani, che terrà una conferenza aperta al pubblico in programma per sabato 23 marzo 2024, alle ore 16.00, a Palazzo Morattini per illustrare i risultati degli accertamenti effettuati dall'Università e le ipotesi sulla formazione di alcuni cognomi e soprannomi delle famiglie menzionate in mostra. La rassegna sarà visitabile nelle domeniche 24 marzo, 7 e 14 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Ingresso libero. Per informazioni: 3357144204.