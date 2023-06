L'iniziativa per regalare un po' di relax: sedute di shiatsu gratuite per le persone colpite dall’alluvione

Sedute di shiatsu gratuite a Forlì per le persone colpite dall’alluvione. Alcuni operatori dell’antica disciplina nipponica si sono messi a disposizione volontariamente di tutti coloro che sono stati toccati dal disastro che ha sconvolto la Romagna, offrendo la loro esperienza come praticanti della tecnica manuale rivolta al benessere e al rilassamento. Tutti i mercoledì dalle 14 alle 18,30 e tutti i giovedì dalle 16,30 alle 21 è possibile ricevere un trattamento di digitopressione gratuito presso i locali della palestra Bodhi Dharma, in via Bertini 156 a Forlì.

L’iniziativa è proposta da Yaku Shiatsu di Valentina Ranieri in collaborazione con le scuole di shiatsu Tiandihe e Villa Salta. Partecipano tra gli altri gli operatori Cristina Svanera, Olmo Cagnoni, Simona Tangredi, Gian Luca Servadei, Anna Ghetti, Claudia Spadoni Ermela Briccolani, oltre a Luigi Ventura ed Eugenia Fabbri della Faggiola che hanno offerto gratuitamente gli spazi della palestra. "Il tocco dello Shiatsu - spiegano i promotori - è di grandissimo supporto per allentare le tensioni accumulate. soprattutto quelle emotive, in caso di ansia, attacchi di panico, senso di smarrimento e sconforto, paura irrazionale, depressione, insonnia, rigidità in alcune parti o in tutto il corpo".