Aggredisce con uno scalpello il testimone che l'aveva sorpreso a rubare: preso il ladro delle pizzerie, aveva colpito anche a Natale

Aveva commesso alcuni furti ai danni di pizzerie di asporto della città. E non è andato in "ferie" nemmeno a Natale, prendendo di mira il bar al centro commerciale "I Portici" di Forlì, con danni materiali per oltre 6mila euro. Al termine di un'attività investigativa la Polizia di Stato ha assicurato la giustizia l'autore dei furti commessi nel mese di dicembre. Si tratta di un cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine per furti in abitazione e detenzione di sostanze stupefacenti, arrestato mercoledì in esecuzione di misura cautelare emessa dal giudice con le accuse di "tentata rapina" e "lesioni personali".

L'aggressione ad un passante

L’episodio su cui hanno fatto luce gli investigatori dalla Squadra Mobile e dell’Ufficio Volanti si è verificato verso la fine dello scorso anno in città. Un passante ha notato un furto in atto ai danno di una pizzeria in centro ed ha iniziato a riprendere con il telefonino l’autore per avvisare le forze di polizia. L’autore, vistosi scoperto e capendo di essere stato ripreso, ha colpito il passante con uno “scalpello” per impossessarsi del telefono e darsi alla fuga.

Proprio grazie all’intervento del passante l’autore è fuggito. La vittima però ha riportato varie contusioni ed è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari. Gli inquirenti, nel corso del sopralluogo, hanno sequestrato lo scalpello utilizzato per colpire la vittima. Le immediate indagini, grazie alle testimonianze e l’analisi di numerose telecamere presenti in zona, hanno consentito di individuare il presunto autore, già conosciuto come uno dei principali esponenti della microcriminalità cittadina.

Sul suo conto, infatti, ci sono state tre condanne per furti in abitazione e reati in materia di stupefacenti, oltre a numerose denunce per furti e spaccate ai locali. Una delle ultime risale al giorno di Natale quando è stato consumato un furto ai danni di un bar sito in zona Portici. Sul suo conto anche il Questore aveva emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale per indurlo a desistere da altre condotte illecite. Proprio i numerosi precedenti documentano, secondo il Giudice per le indagini preliminari “un indice della propensione a delinquere” nonché di "inefficacia deterrente delle precedenti misure, elementi sintomatici di pericolosità sociale".

L'arresto

L’uomo è stato rintracciato all’interno della propria abitazione. Nel corso della perquisizione sono stati ritrovati decine di capi di abbigliamento già confezionati e provento di furto. I poliziotti della Squadra Mobile hanno già restituito il materiale alla persona che ne aveva denunciato il furto. L’arrestato è stato denunciato anche per il reato di ricettazione e rischia una condanna fino a otto anni.