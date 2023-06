Abbazia di San Mercuriale, al via i lavori di restauro del chiostro. Cicognani: "Cantiere strategico per la valorizzazione del centro"

Ci sono le prime transenne e le prime impalcature. Nel perimetro del chiostro rettangolare della basilica di San Mercuriale sono partiti in questi giorni i lavori, finanziati dal Comune di Forlì per un importo complessivo di 106mila euro, di restauro scientifico e conservativo della pavimentazione, delle lunette, del pozzo e dei muretti. "La consegna dei lavori è avvenuta lunedì, dopo l’esperimento delle procedure di gara e l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta Materia Restaurata di Giorgio Garzaniti", spiega l’Assessore Vittorio Cicognani dopo un primo sopralluogo al cantiere di Piazza Saffi.

"Il restauro si configura come un insieme di interventi molto delicati in un’area di proprietà del Comune dal 1939, caratterizza da uno stato conservativo pessimo e fortemente compromesso - continua -. Dopo una prima fase di allestimento del cantiere e analisi dei materiali da sottoporre all’attenzione e condivisione della Soprintendenza, si procederà con gli interventi veri e propri, alcuni dei quali mai eseguiti o risalenti agli anni 70’. La pavimentazione in laterizio, ad esempio, non è più stata toccata dal 1939".

"Il nostro obiettivo è recuperarne i colori originali, valorizzarla e metterla in sicurezza. Procederemo inoltre con il risanamento conservativo e la ripresa degli intonaci naturali delle quattro lunette laterali collocate sotto i portici e il restauro dei muretti che abbracciano l’intera area cortilizia e il pozzo - conclude Cicognani -. I lavori al chiostro di San Mercuriale si concluderanno entro la fine dell’anno e si inseriscono in un percorso più ampio di riqualificazione del nostro centro storico, con l'obiettivo di garantire la vivibilità urbana e combattere il degrado.