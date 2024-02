Prima la lite in Galleria Vittoria e poi la fuga in auto ad alta velocità: intervento in tarda serata della Polizia

Intervento della Polizia di Stato nella tarda serata di mercoledì per una presunta lite nei pressi della Galleria Vittoria, all'altezza di Corso Della Repubblica. L'episodio si è consumato intorno alle 22. Al termine del diverbio tre soggetti si sarebbero allontanati a bordo di un'auto a tutta velocità in direzione del centro storico. La Polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione. Gli inquirenti hanno proceduto ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza per verificare quanto accaduto.

Non sarebbe emerso l'utilizzo di armi dai primi accertamenti, ma il lavoro dei detective della questura di Corso Garibaldi non è concluso. Secondo un testimone durante il diverbio qualcuno avrebbe detto la frase "abbassa quella pistola". Ma l'attività per verificare la reale presenza di un'arma si sarebbe conclusa con esito negativo. Dopo questo episodio viene rinnovato da un lettore l'appello per una "maggiore presenza di forze dell'ordine in orario notturno in centro storico per limitare il degrado della zona".

