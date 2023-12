Anche a Meldola il primo giorno dell'anno è all'insegna della Marcia della Pace

Lunedì 1 gennaio 2024 si svolgerà la Marcia per la Pace promossa dalla comunità cristiana Cattolica meldolese con il patrocinio del Comune di Meldola. Il ritrovo è previsto alle ore 15.45 nel piazzale della Libertà; tutti i partecipanti marceranno insieme per raggiungere la Chiesa di San Nicolò dove alle 17 si ascolterà la testimonianza di Ilham Khreis, palestinese cattolica da anni residente a Forlì. Dopo la consegna del Messaggio di Papa Francesco alle autorità sarà celebrata la Santa Messa per la Pace.