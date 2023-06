Meldola, dopo le frane riaperta la Strada provinciale 48 per Teodorano

E’ stata riaperta al transito la Strada Provinciale 48 che dall’incrocio in prossimità del Ponte di Bagnolo conduce a Teodorano. Interrotta a seguito di numerose frane che avevano interessato la sede stradale, la viabilità per la Frazione di Teodorano è stata ripristinata, seppur con restringimenti di carreggiata, consentendo alle famiglie ed imprese di potersi muovere, sempre con attenzione e prudenza, per arrivare a Meldola. Un grande grazie alla Provincia di Forlì-Cesena ed alla ditta Coromano che sono stati impegnati nel liberare da terra, fango e vegetazione la sede stradale della S.P. 48.