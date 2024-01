Meldola, l'Avis approva il bilancio. Diploma di riconoscimento per i donatori, "esempio di solidarietà e civismo"

Sabato si è svolta al Teatro della Scuola Media di Meldola l'assemblea annuale di Avis sezione "Virginia Bertini". È stata un’importante occasione nel corso della quale è stato approvato il bilancio dell’associazione e sono stati consegnati i diplomi di riconoscimento alle donatrici e ai donatori. Il sindaco Roberto Cavallucci ha partecipato all’assemblea, insieme al vice presidente èrovinciale Avis Giulio Marabini, al vice presidente con delega al Territorio Enrico Vetricini e all'assessore Michele Drudi, ringraziando tutti i volontari ed evidenziando "come la donazione del sangue sia testimonianza concreta dei valori universali di altruismo, solidarietà e civismo".

"L’Avis a Meldola è dal 1976 una delle più importanti realtà del volontariato cittadino e svolge un’attività essenziale per la collettività, sempre in prima linea nella difesa e nella promozione del diritto alla salute, così come nella presenza a tutti i momenti di festa e di incontro in città dove è possibile diffondere la cultura e la pratica della donazione del sangue come momenti di partecipazione sociale e civile al benessere comune - ricorda il sindaco -. Un grande ringraziamento da parte dell'intera Amministrazione Comunale al presidente Franco Bernardi, a tutti i componenti del Consiglio e a tutti i volontari dell’Avis per le attività portate avanti nel 2023, con i migliori auguri di buon lavoro per il futuro".