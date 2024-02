Meldola, trasferimento logistico: chiude per alcuni giorni l'ufficio postale

Dal 26 al 28 febbraio è in programma il trasferimento di apparecchiature e documentazione dal container all’ufficio postale di Meldola in via Trieste 4 a seguito della conclusione dei lavori “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Il trasloco richiederà, per i giorni interessati, la chiusura della sede durante i quali i cittadini potranno fare riferimento ai limitrofi uffici postali di Fratta Terme in via Trò Meldola 2766 (aperto martedì e giovedì dalle 8:20 alle 13:45 e sabato dalle 8:20 alle 12:45) e Forlimpopoli in piazzale Paolucci De Calboli 5 (aperto tutti i giorni dalle 8:20 alle 19:05 e sabato dalle 8:20 alle 12:35). L’ufficio postale di Meldola riaprirà con in consueti orari nella giornata di giovedì 29 febbraio.