Nasce la Funzione Pubblica Cgil provinciale: Mirko Masotti è il segretario generale

Quella del 14 dicembre è una data storica per la Cgil provinciale. Mercoledì si è infatti costituita la Fp Cgil Forlì-Cesena, con i congressi della Fp Cgil di Forlì e di Cesena che hanno deliberato lo scioglimento e la riunificazione nella categoria provinciale Fp Cgil Forlì-Cesena nell’ambito del percorso di unificazione in atto tra le strutture. L’assemblea generale della Fp Cgil Forlì-Cesena ha eletto Mirko Masotti alla carica di segretario generale della categoria.

Masotti ha iniziato il suo percorso in Cgil nel 2000, con il primo incarico all'interno della Flai Cgil di Forlì. Nel settembre del 2003 è stato eletto segretario generale della Flai Cgil Forlì, carica che ha ricoperto fino al febbraio 2011. Ha poi lavorato al Patronato Inca Cgil, con permanenza nelle sedi territoriali della Camera del Lavoro di Forlì. Attualmente si occupa di formazione a livello confederale e dal primo luglio 2021 fa parte della Segreteria Fp Cgil Forlì, con l'incarico di responsabile delle politiche organizzative.

Il sindacato esprime "un grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto a Daniela Avantaggiato e Raffaella Neri, rispettivamente segretaria generale della Funzione Pubblica di Forlì e Cesena, e a tutto il gruppo dirigente della Fp di Forlì Cesena, per aver portato a termine il percorso di unificazione". Inoltre esprime a Masotti "un sincero augurio per il lavoro che l’aspetta al fine di mantenere ed aumentare il riconoscimento della categoria nel territorio provinciale".

Nella foto Mirko Masotti