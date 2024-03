Spettacolare tracimazione alla diga di Ridracoli. E la vigilia di Pasqua occasione di scoprire i 'segreti' del Gigante della Romagna

La diga di Ridracoli giovedì mattina si è "svegliata" con una spettacolare tracimazione, con una portata di sfioro di 2,88 metri cubi al secondo. Arendere l'evento ancor più suggestivo le raffiche di vento che stanno interessando l'entroterra. Si tratta della seconda tracimazione dell'anno, che segue quella del primo marzo scorso. Le piogge degli ultimi giorni nell'entroterra hanno permesso all'invaso artificiale di fare nuovamente pieno di acqua, riattivando così la cascata, con un tuffo di ben 103 sul fiume Bidente. Ed è facile immaginare che saranno numerosi i turisti che nel fine settimana di Pasqua saliranno fin alla diga di Ridracoli per ammirare da vicino il "gigante" della Romagna, sperando in un proseguimento della tracimazione.

Sabato inoltre è prevista "Ai piedi del gigante", una visita guidata sotto e dentro la diga di Ridracoli, anche se sono pochi i posti rimasti disponibili. Inclusa nella tariffa c'è anche la visita libera a Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. La prenotazione è obbligatoria al numero 0543917912. L'appuntamento avrà inizio alle 14.30. Sarà possibile scoprire i cunicoli interni alla diga di Ridracoli (tariffa unica 12 euro a persona comprensiva già del biglietto di ingresso alla diga e a Idro ecomuseo). Il ritrovo è previsto presso la biglietteria della diga 15 minuti prima dell'orario della visita. "Ai fini della prenotazione è necessario comunicare per tutti i partecipanti nome e cognome, luogo e data di nascita ed il numero di un documento d’identità valido", viene spiegato. Dalla biglietteria al luogo della visita, lo spostamento è con i proprio mezzi. La tariffa famigliare (2 adulti e due bambini sotto i 12 anni) è di 32 euro.

Sempre sabato è prevista un'escursione in E-Bike, organizzata in collaborazione con Outdoor Romagna Asd, un'ottima opportunità per esplorare il territorio e godersi la natura con un po' di "assistenza elettrica. Per informazioni e prenotazioni contattare 3701338368. Nel lunedì di Pasquetta invece è prevista un'altra escursione di 48 chilometri in E-Bike da Ridracoli fino al Cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi , per scoprire che non è mai stato così semplice pedalare in montagna. Il ritrovo è previsto alle 16. Prezzo: 50 euro a persona comprensivo di noleggio bici, casco e accompagnatore MTB abilitato. Prenotazione obbligatoria allo 0543917912 o al 3701338368, Al rientro dall’escursione in bici, per chi lo vorrà sarà possibile visitare anche Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli che troverete aperto fino alle 18.