"Nuovi Nati & Nuovi Genitori" compie due anni: consegnati oltre 1100 kit per il benessere dei più piccoli

Il progetto "Nuovi Nati & Nuovi Genitori" promosso dall’Assessorato al welfare e politiche per la famiglia del Comune di Forlì in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, Forlifarma, la Fondazione Angelo Masini e Forlì Mobilità Integrata compie due anni. Pensato e condiviso con i servizi socio-sanitari della città per valorizzare le nuove nascite e il ruolo educativo dei genitori, il progetto "Nuovi Nati & Nuovi Genitori", avviato nella seconda metà del 2021, rappresenta un momento di accoglienza e benvenuto dedicato ai più piccoli e alle famiglie forlivesi interessate da una nuova nascita.

“Nel corso di questi due anni, dall'agosto 2021 all'agosto 2023 abbiamo organizzato 19 appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie - spiega l’assessora Barbara Rossi -. Ognuno di questi incontri, svoltosi in salone comunale, ha rappresentato un’emozione e un momento di condivisione di vari elementi: accoglienza e saluti di benvenuto, letture informative e cadeaux. Su 1573 ‘nuovi nati’ nel periodo interessato dal progetto, più del 40% delle famiglie forlivesi ha partecipato all'evento di "benvenuto" in municipio, venendo a conoscenza delle principali opportunità per la crescita e lo sviluppo del bambino. Particolarmente apprezzata dalle famiglie è stata la consegna di un kit per l’infanzia contenente alcuni prodotti per il benessere e la salute di mamma e bambino: in totale ne abbiamo distribuiti 1102, di cui 618 ritirati in Comune e 484 successivamente in farmacia".

Cosa contiene il kit

Il kit contiene “Mille giorni di te e di noi”, la guida realizzata dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, un bel libro scelto fra i migliori della letteratura dell'infanzia per incentivare i momenti di relazione fra genitore e bambino (progetto nazionale Nati per Leggere); il pass gravidanza e genitorialità per parcheggiare gratuitamente fino all'anno di vita del bambino/a, il modulo per iscriversi alla Newsletter Informafamiglie & Bambini, il voucher offerto da Forlifarma-Farmacie comunali per ritirare prodotti diversi donati dalle aziende partner (oli da massaggio, creme e altro per il neonato e per la mamma), il buono distribuito dall’Istituto musicale Angelo Masini per 4 incontri gratuiti al corso musicale Neonate per Neonati. "Nuovi Nati & Nuovi Genitori" si sta dimostrando un’iniziativa molto apprezzata tra le nostre famiglie e un punto di riferimento per i Comuni limitrofi - conclude Rossi -. Continueremo a promuoverla grazie all’aiuto dei nostri preziosi partner, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più genitori nel percorso di conoscenza e inclusione dei nostri servizi.” Il prossimo incontro è fissato per sabato 11 novembre alle 10 sempre nel Salone Comunale.