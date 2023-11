Un nuovo asilo nido in città, ecco "La Tartaruga": uno stimolo alla creatività per 35 bambini

Un progetto che diventa realtà. Forlì ha un nuovo asilo nido. Si tratta de "La Tartaruga", una nuova sezione per i più piccoli all’interno della scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco. L'inaugurazione è avvenuta sabato scorso alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dell'assessora alle Politiche Educative Paola Casara. Il nido, in funzione già da settembre e convenzionato con il Comune di Forlì dal prossimo anno, riesce ad accogliere 35 bambini suddivisi in due sezioni, i grandi di un’età compresa tra i 24 e i 36 mesi e i piccoli dai 12 ai 24 mesi. Presenta ambienti colorati e accoglienti, giochi per far divertire e stimolare la creatività dei bambini, ma anche spazi esterni per attività all’aria aperta e personale qualificato. Insomma, come ha detto il primo cittadino, "un luogo perfetto per favorire l’inserimento sociale dei bambini e per offrire alle famiglie un’opzione di sostegno affidabile e di qualità. Qui c'è il concetto di comunità". All'evento hanno partecipato anche il vescovo Livio Corazza e don Carlo Guardigli, che hanno impartito la benedizione degli spazi.