Ditte edili vittime di furti sospendono l'attività, indagini della Polizia: trovato il 'custode' della refurtiva

Non solo hanno stanato un canale di spaccio di droga, ma hanno rinvenuto materiale edile rubato nei cantieri del Forlivese. Un'attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Forlì ha portato alla denuncia a piede libero di un cittadino di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione in concorso con una donna, anche lei già nota agli investigatori.

L'attività è stata disposta dal questore Lucio Aprile a seguito della recrudescenza dei furti nelle ditte che si sono verificati negli scorsi mesi. Il fenomeno, oltre a interessare un numero importante di vittime, creando allarme sociale, ha determinato un notevole danno economico alle imprese nonché ai committenti, costretti a riacquistare il materiale asportato o in altri casi a sospendere le attività per mancanza dei materiali e delle attrezzature.

Gli investigatori, per arginare le razzie, sono stati impegnati in controlli notturni nelle aree interessate dai furti. La svolta delle indagini c’è stata quanto gli investigatori della Squadra Mobile, seguendo un individuo sospetto, hanno localizzato un’abitazione nel comune di Castrocaro Terme, a lui riconducibile. I successivi servizi di appostamento hanno consentito di verificare un anomalo andirivieni di persone che non erano del posto. A quel punto i detective hanno ipotizzato un mercato della droga in quella casa.

E' seguito un blitz, che ha permesso di trovare droga e materiale di confezionamento nella disponibilità di una coppia, lei italiana e lui cittadino marocchino, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Tenuto conto che l’uomo aveva precedenti per furti, è stato effettuato un controllo più approfondito dell'abitazione, che ha permesso di trovare una trentina di oggetti, tra cui trapani, smerigliatrici, levigatrici e bici elettriche. Si tratta di oggetti denunciati come provento di due furti commessi all’interno di una ditta di carpenteria di Forlì.

Tutti i beni sono stati sequestrati e la coppia è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione in concorso. L'uomo è stato inoltre denunciato per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Parte della merce è stata già restituita a un proprietario che ne aveva denunciato il furto, per un valore di oltre 10mila euro. Eventuali vittime di furti di materiale edile possono contattare gli uffici della Questura al seguente interno: 0543719517.

La refurtiva recuperata