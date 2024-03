Sorpreso con assuntori di stupefacenti, blitz in un'abitazione del centro: trovato un chilo di marijuana

Operazione antidroga della Squadra Mobile di Forlì in centro storico. Nel mirino degli investigatori è finito un uomo, già noto al personale della “narcotici” in quanto sorpreso alcuni giorni prima ad intrattenersi con persone già conosciute alle forze dell'ordine per reati di droga. E' seguita una perquisizione domiciliare nel corso della quale i poliziotti hanno scoperto piante di marijuana in vaso dell’altezza di circa 30-40 centimetri ed un forte odore di cannabis. Sono spuntati infatti panetti di hashish ed altre piante di marijuana, per un peso totale di quasi un chilogrammo. Tutta la sostanza è stata sequestrata, mentre l’uomo dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio, esponendosi al rischio di una condanna fino a 5 anni di reclusione.

