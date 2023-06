La Mille Miglia nelle zone alluvionate, Fridays For Future contro i politici: "Non vogliono prendere sul serio la crisi climatica"

Anche i Fridays For Future hanno manifestato martedì sera al passaggio della Mille Miglia. La "Freccia Rossa", viene evidenziato dai giovani ambientalisti, ha attraversato "le stesse strade appena ripulite da migliaia di volontari, cittadine e cittadini, dal disastro provocato da uno dei tanti, evidenti effetti della crisi climatica sul nostro territorio. Abbiamo visto cosa comportano l'incuria per la natura, la cementificazione selvaggia e il menefreghismo per il clima, che si sono trasformati in una fiumana dalla forza brutale che inonda e distrugge tutto".

"Sugli stessi luoghi dove poche settimane fa hanno perso la vita almeno 15 persone ora l'Amministrazione comunale si vanta di far sfilare le automobili più inquinanti che esistano, celebrando con nostalgia i combustibili fossili - viene ricordato -. Evidentemente i nostri politici non hanno capito che sono proprio i combustibili fossili la principale causa del riscaldamento globale e del conseguente collasso climatico in atto".

"Continuano ad agire come se la comunità scientifica non ci stesse mettendo in guardia da decenni. Come se nulla fosse successo - proseguono -. Scelgono di andare “a mille miglia all’ora verso il prossimo disastro ambientale”, che sia un’estate in siccità, un’altra alluvione o il disfacimento di un altro ghiacciaio nelle Alpi. Questa non è solo una politica miope, questa è una politica criminale".