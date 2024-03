Permessi di soggiorno, appuntamento via app per chi non ha ricevuto l'sms dal portale di Poste

C’è una novità per quanto riguarda le modalità di ritiro dei permessi di soggiorno riservata a quelle persone che non hanno ricevuto dal portale di Poste il messaggio sms con la data dell’appuntamento per il ritiro del soggiorno. Chi non ha ricevuto il messaggio sms da Poste con la data per il ritiro del permesso di soggiorno potrà infatti accedere ad una nuova procedura.

Va innanzitutto verificata sul sito della Polizia di Stato (https://www.poliziadistato.it/articolo/15002) l'effettiva disponibilità del titolo di soggiorno da parte della Questura di Forlì Cesena, accertando che il permesso sia stato prodotto e spedito (in mancanza di questo passaggio, infatti, si prenderebbe l’appuntamento “a vuoto”).

Una volta verificato che il soggiorno è stato prodotto e quindi è disponibile presso la Questura di Forlì-Cesena si potrà (anziché chiedere via mail un appuntamento per il ritiro) collegarsi alla nuova App degli appuntamenti e fissare direttamente il giorno e l’ora dell’appuntamento per il ritiro (la pagina per prenotare il ritiro è raggiungibile all'indirizzo internet https://calendar.app.google/5E5fMjfZrVymiayw7). La schermata che si aprirà permetterà di scegliere, nelle giornate di apertura previste (lunedì e giovedì), un appuntamento per il ritiro (nella fascia oraria dalle 14.30 alle 17 ne è disponibile uno ogni 5 minuti).

L’appuntamento potrà essere utilizzato solo per il ritiro del permesso di soggiorno da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione via sms da Poste e non per altre finalità, per le quali si dovrà ricorrere alla consueta procedura via mail dipps133.00p0@pecps.poliziadistato.it

Ottenuto l’appuntamento, per il ritiro è necessario presentarsi personalmente muniti di passaporto in originale, permesso di soggiorno scaduto o in aggiornamento in originale, ricevuta di presentazione dell'istanza in originale. In caso di mancanza di possesso di questi documenti, munirsi di relativa denuncia (smarrimento, furto ed altro).