Pini di via Piancastelli, assemblea al quartiere Spazzoli. "Entro maggio 2024 il finanziamento del progetto"

I pini di via Piancastelli sono stati al centro di un incontro che si è svolto alla presenza dell'assessore al Verde Pubblico, Giuseppe Petetta, e del coordinatore del quartiere Spazzoli, Antonio Fantini. L’assessore Petetta, presente all'appuntamento insieme ai tecnici del settore, ha raccolto il parere dei presenti, che lo hanno incalzato per ricevere delle date certe di avanzamento dei lavori. L'assessore, spiega il vice coordinatore del quartiere Resistenza, Raffaele Acri, "ha rassicurato in merito alla volontà dell’amministrazione comunale di definire e finanziare il progetto entro maggio 2024, prevedendo, supportato dal parere dei tecnici presenti, di presentare la bozza del progetto della nuova viabilità di via Piancastelli entro il mese di marzo 2024".

I residenti, prosegue Acri, "vivono le difficoltà di convivenza con le alberature che hanno invaso le loro proprietà, divellendo la pavimentazione delle aree cortilizie, quando non impediscono con le radici la chiusura di cancelli e passi carrabili. I residenti temono per la loro incolumità e quella dei loro cari", ma è stata anche "rappresenta la difficoltà di sviluppo del commercio della strada, inibito dalla impossibilità di sviluppare qualsiasi progettualità, svilendo da ultimo anche il valore degli immobili".