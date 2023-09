Predappio, conclusi in estate i lavori nelle scuole per l'inizio del nuovo anno

Stanno riprendendo le attività scolastiche in tutti i plessi del comune di Predappio. Durante l’estate sono stati effettuati diversi lavori che hanno coinvolto più edifici e che si sono conclusi come da programma entro l’inizio dell’anno scolastico, nonostante i numerosi impegni che tecnici e imprese hanno dovuto sostenere nel post-alluvione.

Presso la scuola Zoli sono stati rinnovati alcuni bagni che permetteranno a tutta la scuola una gestione migliore dei tempi e della sorveglianza degli alunni. Presso la scuola Anna Frank sono stati sostituiti tutti gli infissi, migliorando la tenuta e l'isolamento termico, senza modificare l’impatto visivo dell’edificio che era stato riaperto da qualche anno. Presso la scuola dell’infanzia Peter Pan si sono svolti i lavori più complessi con la sostituzione della quasi totalità dei pavimenti: i nuovi sono realizzati con materiali naturali di nuova generazione.

Una ditta specializzata ha controllato l'impianto di riscaldamento ed è prevista la sostituzione di un termosifone che è risultato non più idoneo. Si è intervenuti anche sulle aree esterne e in particolare è stato allestito un nuovo giardino in una delle sezioni della scuola. Sono inoltre state abbattute diverse barriere architettoniche e sono state aggiunte attrezzature che permetteranno l’accoglienza di tutti i nuovi bambini compresi quelli che entreranno con difficoltà motorie.

Molti i ringraziamenti all’istituto comprensivo per il supporto dato e la cooperativa “Formula Servizi alle persone” che ha adattato le proprie esigenze per permettere al plesso adiacente di migliorare gli spazi per i bambini diversamente abili accolti. Il sindaco Roberto Canali, che ha personalmente seguito tutti i lavori e il vicesindaco Luca Lambruschi, assessore alla Pubblica istruzione, ringraziano le ditte e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dei lavori e in particolare l’ufficio tecnico del Comune per l’impegnativo lavoro di coordinamento degli interventi svolto durante questa estate.