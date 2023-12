Predappio, quasi un milione di euro per il restauro della Scalea monumentale di Palazzo Varano

Novecentosettantamila euro. E' l'importo del finanziamento che il Comune di Predappio ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture per interventi a tutela del patrimonio culturale e storico. "Il Ministero ha concesso al nostro Comune questo cospicuo finanziamento per i lavori di restauro conservativo della Scalea monumentale di Palazzo Varano - spiega il sindaco Roberto Canali -. Il nostro impegno nella ricerca dei fondi necessari per realizzare questo intervento era cominciato fin dal 2019 con l'acquisizione del progetto preliminare e continuato con richieste su alcune linee di finanziamento". Conclude il primo cittadino: "Fino ad oggi non avevamo avuto riscontri positivi ma ora il Comune di Predappio ha le risorse per provvedere alla progettazione definitiva, cui dovrà seguire il benestare della Soprintendenza delle Belle Arti, passaggio indispensabile prima dell'affidamento dei lavori".