Per i profughi ucraini aiuti, ma anche sport col progetto delle associazioni sportive

“Il tuo aiuto il suo sorriso – Il Mondo Sportivo Forlivese si mobilita” è il titolo del progetto, patrocinato dal Comune di Forlì, per aiutare l'Ucraina. Sabato dalle 14 alle 19 in via Punta di Ferro 2, si terrà l'iniziativa che si sviluppa su una sinergia fra enti ed associazioni sportive, che mirano a coinvolgere i ragazzi tesserati nella raccolta delle donazioni, principalmente di natura alimentare, materiale sanitario e per l’igiene personale. Eventuali donazioni di diversa natura verranno, altresì, accettate, perché “i profughi hanno bisogno di tutto”, come sottolinea Davide Rosetti, presidente del "Comitato Lotta contro la fame nel mondo".

I beni raccolti saranno inviati ai profughi ucraini rifugiati in territorio italiano e non solo. L’iniziativa, tuttavia, non si esaurisce qui le associazioni aderenti intendono accogliere e coinvolgere in attività sportiva i profughi ucraini che lo desiderino. "Anche in questo caso, Forlì riconferma il proprio grande cuore - sottolinea il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo - con un impegno fatto di beneficenza e solidarietà, senza dimenticare mai l’importanza della dimensione sportiva”.

L’Assessore al Welfare Rosaria Tassinari aggiunge: “Lo sport è un linguaggio universale che abbatte ogni barriera, anche quella linguistica. Mai come in questo momento è chiara la necessità di spendersi per gli altri”. Ad intervenire in seguito è il Sindaco Gian Luca Zattini, che ringrazia le associazioni sportive che hanno deciso di aderire all’iniziativa , precisando che non solo sarà importante accogliere i profughi, ma anche guidarli in ambito scolastico e sportivo. “La bellezza di Forlì - conclude - è che si fa sempre squadra. La comunità di Forlì è pronta ad un importante sforzo corale”.