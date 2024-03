Prosegue lo stato di agitazione, i sindacati: "Chiediamo trasparenza al Gruppo Hera"

"I lavoratori del Gruppo Hera continuano la loro protesta per ottenere trasparenza e migliori condizioni di lavoro. Le assemblee territoriali hanno confermato le iniziative di mobilitazione con l'astensione dal lavoro straordinario e lo sciopero di un giorno per turno. Purtroppo il Gruppo Hera non trova altro da fare che rispondere attraverso il suo portale aziendale, criticando le richieste dei rappresentanti dei lavoratori e suggerendo che ciò influisca negativamente sul Premio di Risultato". Lo affermano congiuntamente i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Prosegue la nota: "I sindacati hanno respinto quanto affermato dal gruppo e ribadiscono la necessità di azioni concrete da parte dell'azienda. Nonostante il blocco delle relazioni sindacali, le sigle che stanno supportando la mobilitazione continuato a partecipare ai tavoli sulla salute e sicurezza nell’interesse superiore dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali di categoria e il Coordinamento Nazionale delle Rsu del Gruppo Hera restano in attesa dell’invio dei dati sulla consuntivazione del Premio di risultato già sottoscritto lo scorso anno. Sarà premura dei delegati del Coordinamento nazionale verificare l’esattezza dei dati e ciò che necessario affinché si possa usufruire della detassazione al 5%. Come sigle sindacali chiediamo al Gruppo Hera di preoccuparsi dell’erogazione delle quote economiche e di svolgere in solido la propria responsabilità sulle migliaia di lavoratori in appalto le cui condizioni di lavoro sono al limite della sopportazione".