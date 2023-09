Serviranno 2 milioni di euro: ecco come sarà ricostruita la Provinciale Tramazzo-Marzeno

La Provinciale 20 Tramazzo-Marzeno, nel Comune di Modigliana, è stata una delle strade più colpite dall’alluvione di maggio: la ricostruzione della principale strada di accesso per raggiungere gli abitati di Modigliana e Tredozio, un intervento prioritario segnalato dalla Provincia alla struttura del Commissario per la ricostruzione. A "Riva della Pappona", a causa delle piogge si sono verificati dissesti che hanno portato ad un collasso della strada provinciale che ha coinvolto la corsia e la banchina di valle ed una frana della rupe che in parte è crollata sul lato della strada.

Con provvedimenti adottati “in somma urgenza”, i tecnici della Provincia hanno predisposto due tipi di interventi: il primo ha consentito di liberare dal materiale franato la corsia di monte, realizzando un senso unico alternato regolato da impianto semaforico ed ha nel contempo stabilizzato il versante di valle posizionando teli impermeabili; il secondo intervento ha permesso di rimuovere le parti di materiale terroso instabili, posti sulla sommità della rupe e di ripristinare il vallo paramassi ai piedi della rupe e si concluderà in questi giorni, con la posa di una rete in geostuoia armata para detriti, a presidio del dissesto di monte.

"Siamo ancora nella fase dei cerotti sulla Provinciale 20, stiamo ultimando una prima messa in sicurezza - commenta il presidente della Provincia, Enzo Lattuca - il completamento del ripristino della strada sarà possibile solo con la seconda fase di finanziamento “per urgenti necessità” che abbiamo richiesto e ci aspettiamo venga erogata nelle prossime settimane da parte della struttura commissariale. Abbiamo segnalato l’intervento sulla Provinciale 20 come una della priorità fra i sette interventi strategici da realizzare in questa “fase due”. La ricostruzione del corpo stradale crollato, con il ripristino della viabilità, sarà possibile con la realizzazione di opere complesse strutturali in cemento armato con fondazioni indirette profonde. L’importo stimato di questo intervento è di oltre 2milioni di euro".

"In questi mesi abbiamo più volte sollecitato tutte le Istituzioni: la Provincia, la Regione, il Governo e la struttura Commissariale ad eseguire interventi di consolidamento, messa in sicurezza e ripristino della Provinciale 20 che per la nostra comunità rappresenta la principale strada di accesso e di collegamento per la città di Modigliana - commenta il sindaco di Modigliana e consigliere provinciale Jader Dardi - per questo abbiamo più volte sollecitato interventi per essere in grado di affrontare l’arrivo della stagione invernale. Il collegamento di tutta la vallata verso l’asse della via Emilia e dell’autostrada, per il movimento delle merci e delle persone, è garantita solo dall’accesso attraverso la Provinciale 20; il mantenimento e la salvaguardia della strada è essenziale per la vita economica e sociale della nostra Comunità. Un tema condiviso e indicato fra le priorità dall’ordine del Giorno approvato alla unanimità dal Consiglio comunale e sottoposto alla attenzione del Generale Figliuolo nella sua visita a Modigliana”.

In questi giorni si stanno ultimando gli interventi in somma urgenza di messa in sicurezza e al contempo la struttura tecnica della Provincia sta anticipando tutte le attività propedeutiche alla progettazione per il ripristino strutturale della strada, dai rilievi topografici alle indagini geologiche. Non appena saranno a disposizione le risorse economiche richieste alla struttura commissariale saranno affidati l’incarico di progettazione strutturale e l’esecuzione dei lavori confidando che l’intervento strutturale possa essere concluso entro il 2024.