Riqualificazione della Loggia Beccheria, pubblicato il bando: un restauro da oltre 900mila euro

E' stato pubblicato il bando d’appalto per l’affidamento dei lavori di rigenerazione e rifunzionalizzazione della Loggia Beccheria. L’intervento andrà a completare il progetto di riqualificazione del complesso della Rocca, di cui la Loggia fa parte. L’obiettivo è quello di una riqualificazione generale della struttura - che attualmente ospita gli uffici dell’Anagrafe – realizzando al suo interno un esercizio pubblico dedicato alla ristorazione, trattoria / osteria, un caffè culturale e altri spazi ad uso culturale ricreativo e di formazione, finalizzati al coinvolgimento del tessuto associativo e delle scuole.

Da un punto di vista tecnico, tenuto conto del valore storico monumentale della Loggia, si interverrà con un restauro scientifico e conservativo. L’importo indicato come base di gara ammonta a 904.377,70 euro.Tutti i documenti relativi (disciplinare di gara, moduli per la domanda, relazioni tecniche e elaborati) possono essere scaricati sul sito https://www.romagnaforlivese.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=14718. Le domande dovranno essere presentate in modalità esclusivamente telematica entro le ore 12 del 29 marzo.