La Fondazione Opera Don Pippo piange la scomparsa di Alba Rita Amati

Si è spenta sabato all'età di 80 anni Alba Rita Amati, vedova dell'artista Glauco Fiorini, scomparso nel 1994, e volto della Fondazione Opera Don Pippo. Già fissati i funerali, che si terranno martedì pomeriggio, alle 15, nella Chiesa di San Giuseppe a Bussecchio. Tanti i messaggi di commemorazione sui social, accompagnati da cuori. "Mia cara Alba, voglio pensarti insieme a Glauco, riuniti per l’eternità - è il cordoglio postato su Facebook da Liviana Zanetti, ex presidente di Apt Emilia Romagna e assessora al Turismo a Castrocaro Terme e Terra del Sole nella giunta dell'ex sindaca Marianna Tonellato -. Incontrarti sul sentiero della vita è stato un dono"." Cara Alba provo tanto dolore pensando che non sei più con noi - scrive Giuseppe -, ma credo che tu sia felice avendo raggiunto la casa del Padre e ritrovato il tuo amato Glauco e gli affetti più cari. Ti ricorderò sempre con tanto affetto e riconoscenza. Grazie per tutto il bene che sei riuscita a dispensare.