Si infila in un tubo di scolo dell’acqua e resta intrappolata: i Vigili del Fuoco salvano Dorothy

I Vigili del fuoco di Rocca San Casciano sono intervenuti domenica pomeriggio attorno alle 16.30 a Biforco a Rocca San Casciano per soccorrere Dorothy, una cagnetta di pochi mesi, infilatasi in una tubazione per lo scolo delle acque piovane. Scomparsa sabato è stata individuata dal proprietario nel pomeriggio che ha attivato la richiesta d'aiuto. I soccorritori, dopo aver liberato dalle ostruzioni uno dei due imbocchi, hanno utilizzato le tubazioni antincendio in dotazione per liberarla: dopo averle tappate da un lato e riempite d'acqua per irrigidirle, le hanno inserite nel canale, spingendo, con le necessarie cautele, la cucciola verso l'uscita e riaffidandola quindi, infreddolita ed impaurita, al proprietario.