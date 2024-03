Cocaina tra i tavoli e sulla mensola del bagno: il questore chiude per dieci giorni un bar

Tra i clienti soggetti già noti alle forze dell'ordine, ma non solo. Su una mensola del bagno sono spuntati 7 grammi di cocaina suddivisi in dosi, mentre una persona è stata trovata con 5 grammi di hashish. A seguito di un controllo svolto il 23 marzo scorso dalla Polizia di Stato, gli agenti della Questura di Forlì-Cesena hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza, ex articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della durata di 10 giorni, al titolare del "Bar Astro", in viale Vittorio Veneto. Il provvedimento è scaturito da una serie di controlli svolti dalla Polizia di Stato nel bar, intensificati di recente nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal questore Claudio Mastromattei per il contrasto del degrado urbano, nel corso dei quali è emerso come il locale fosse frequentato abitualmente da persone con numerosi precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Nel controllo del 23 marzo scorso, oltre ad identificare soggetti già noti alle forze dell'ordine, gli agenti avrebbero rinvenuto 7 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, su una mensola del bagno e 5 grammi di hashish ad uno dei clienti, segnalato al Prefetto quale assuntore di droga. Un altro avventore è invece risultato non in regola col permesso di soggiorno e denunciato all’autorità giudiziaria per il reato previsto dall’articolo 10 bis del testo unico sull’immigrazione e sottoposto alle procedure per l’espulsione.Già nel corso della settimana precedente, inoltre, la sera del 15 marzo, il personale delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, inviato a Forlì a supporto dei servizi straordinari in atto, avrebbero rinvenuto due involucri di cocaina tra i tavoli esterni del locale e segnalato alla magistratura due avventori di origine straniera, uno per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale, l’altro per rapina e lesioni personali, reato commesso nei giorni precedenti e per i quali era ricercato.

In virtù degli elementi raccolti il questore Mastromattei ha firmato il provvedimento che sospende per 10 giorni l’autorizzazione all’esercizio dell’attività "allo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e favorire il ripristino delle condizioni di vivibilità a beneficio dei residenti della zona". E’ l’ennesimo provvedimento di sospensione dell’attività adottato negli ultimi mesi dal questore, con l’obiettivo - spiegano della questura, "di incidere sui fenomeni di degrado e illegalità e per stimolare i titolari ad assumere iniziative affinchè le proprie attività non diventino “punto di ritrovo” di spacciatori e soggetti già noti alle forze dell'ordine e provvedano invece, a inoltrare le relative segnalazioni alle forze dell’ordine. I controlli proseguiranno incessanti, anche nell’ottica di verificare le segnalazioni che pervengono dai residenti e dai cittadini di Forlì, attenti e collaborativi “sensori” delle dinamiche del territorio".