Spacciavano "caramelle" di cocaina: coppia di giovani nella rete della Narcotici

Due giovani nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto ha avuto inizio quando gli agenti della narcotici della Squadra Mobile hanno sorpreso la coppia a bordo di un'auto con fare sospetto. Approfittando di una sosta in un’area di servizio, gli investigatori hanno proceduto all'identificazione degli occupanti della vettura e alla successiva perquisizione. Il giovane alla guida è stato subito trovato in possesso di un involucro di cocaina pronta per essere venduto. La successiva perquisizione domiciliare, nella zona di Vecchiazzano, ha consentito di recuperare altre sette “palline” di cocaina, custodite dalla compagna del giovane, oltre che a materiale per confezionamento e per la pesatura. Entrambi sono stati quindi denunciati.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp