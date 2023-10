Al San Giacomo si riuniscono gli Stati Generali sull'alluvione col ministro Pichetto Fratin. "Ragionare su un nuovo modello di lavoro"

Si svolgeranno lunedì 23 ottobre, a partire dalle ore 20.30 al San Giacomo, gli Stati Generali sull’alluvione promossi dall’Amministrazione comunale di Forlì con la collaborazione, la testimonianza e il supporto tecnico di chi ha gestito sul territorio l’impatto dell’emergenza e si trova a dover ridisegnare la politica dei corsi d’acqua e dei canali, alla luce del grave dissesto idrogeologico che minaccia l’intera regione. L’iniziativa prevede gli interventi di Gian Luca Zattini, sindaco del Comune di Forlì; Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia Romagna - assessora all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile; e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Sono previste le relazioni tecniche di Simona Savini, dirigente del servizio ambiente e urbanistica del Comune di Forlì, Piero Tabellini, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Stefano Francia, presidente del consorzio di Bonifica della Romagna, Alessandro Baroncini, direttore reti centrali Hera, Lucio Torrisi, Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare e Matteo Berti, docente e geologo dell’università degli studi di Bologna.

Per il sindaco Zattini, gli Stati Generali rappresentano un momento di condivisione di alcuni importanti obiettivi: "Ragionare su un nuovo modello di lavoro, che sia al passo con i tempi e le esigenze dei territori, presentare strumenti per eliminare ritardi, inerzie e burocrazia, far partire un vasto piano di opere pubbliche con le risorse straordinarie del Pnrr volte a prevenire e ridurre i rischi rappresentati da alluvioni e frane".

Alla serata sono state invitate tutte le rappresentanze del territorio colpite dall’alluvione, le realtà coinvolte nella gestione dell’emergenza, i sindaci del comprensorio forlivese, i comitati di quartiere, il comitato vittime del fango, le associazioni di categoria, i sindacati e gli ordini professionali, oltre ai rappresentanti istituzionali e al mondo delle scuole. La serata sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune di Forlì e sui canali social del sindaco Zattini. La partecipazione in presenza è aperta a tutti fino a esaurimento delle sedute.