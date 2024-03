La aprirono nel 1958 i nonni, ora la bottega alimentare è nelle mani di Cinzia. "Tradizioni romagnole e atmosfera familiare"

Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha fatto visita all'alimentari "Greppi", che si trova nella cittadina bidentina di fronte alle poste sin dal 1958, da ben 66 anni. "Aperta dai nonni di Cinzia, questa piccola bottega artigianale, viene condotta con amore e passione da quest’ultima sin dal 2007 - afferma il primo cittadino -. Una volta entrati ci catturano i profumi, le specialità, ed i colori di prodotti artigianali, i più a chilometro zero, fatti dalle sapienti mani di contadini ed artigiani locali. E non solo; si possono infatti trovare molti prodotti della tradizione regionale romagnola. La salsiccia è di produzione propria secondo un’antica ricetta".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Si respira un aria familiare - aggiunge -. Le clienti entrano e amano conversare con Cinzia che sapientemente conduce loro nell’acquisto più giusto. Una bottega d’altri tempi dove il valore che viene dato alle persone è ancora alto. Un consiglio, una confidenza, un racconto, precedono la spesa". Ad accompagnare il sindaco, l’assessora alle Attività Produttive Simona Zuccherelli ed i rappresentanti della Confcommercio Gabriele Mambelli e Cristina Farolfi: "Grazie per la calorosa accoglienza e per quell’amore vivo che traspare immediato per il lavoro quotidiano".