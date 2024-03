Nuovo asfalto nel tratto di valico della strada provinciale 4 del Rabbi, al via i lavori

A partire da lunedì 18 marzo inizieranno i lavori di ripavimentazione di alcuni tratti stradali provinciali del comprensorio forlivese. I lavori interesseranno la Sp 3 "del Rabbi" dal confine con la provincia di Firenze e proseguiranno in direzione Premilcuore. Si interverrà nelle aree maggiormente ammalorate. I lavori dureranno indicativamente 10 giorni per un importo complessivo di 350mila euro di investimento.

“Con questo primo intervento di manutenzione andiamo a realizzare dei lavori importati sulla SP3 del Rabbi che collega due regioni, una strada in sofferenza, che da anni aspetta il ripristino dei tratti più compromessi - commenta Daniele Vabonesi, Sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese - il ripristino della SP3 è particolarmente importante considerando l’area interna in cui ci troviamo e quanto la viabilità di collegamento sia strategica in collina. Iniziamo con questo primo blocco di interventi, a cui, nella stessa zone, ne seguiranno altri prima dell’estate.”