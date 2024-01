"Dammi quello che hai", ma la vittima riesce a divincolarsi: la rapina non va a segno, giovane in fuga

Tentata rapina nella prima serata di venerdì a Coriano, in via Europa. I fatti si sarebbero consumati intorno alle 18. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, un giovane avrebbe avvicinato una coppia senza mostrare armi, ma mettendo le mani in tasca facendo intendere che potesse nascondere qualcosa da usare come minaccia. "Dammi quello che hai", sarebbe stato l'invito rivolto alla vittima. Ma il malcapitato è riuscito a divincolarsi e a dileguarsi insieme alla fidanzatina, dando successivamente l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Arma, ma dell'aggressore nessuna traccia, che è riuscito a dileguarsi col favore delle tenebre. Nella circostanza nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Sono in corso le indagini del caso per dare un volto al responsabile dell'episodio.