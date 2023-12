"Un ponte di pace fra Mosca e Kiev. Le notti bianche di Dostoevskij", progetto didattico per le scuole

"Aula 29 "e "Orto del Brogliaccio" in promuovono una sperimentazione didattica dal titolo "Un ponte di pace fra Mosca e Kiev. Le notti bianche di Dostoevskij". Il titolo del progetto richiama un noto racconto di F.M. Dostoevskij, "Le notti bianche", universalmente amato dal pubblico e specialmente dai giovani, riprende inoltre i nomi delle città capitali di due nazioni europee in guerra, nel cuore dell’Europa dal 24 febbraio 2022. Riporta una nota degli organizzatori: "La letteratura e l'arte godono da sempre del privilegio di superare le trincee delle rivoluzioni, dei nazionalismi e delle guerre, assumendo il compito di ponti ideali di pace e ciò può valere anche nei nostri tempi, riguardo alla Russia e all’Ucraina. Il progetto ha lo scopo di essere un richiamo in tal senso, ovvero di rammentare a tutti coloro che si accostano al testo dostoevskiano che il lettore attento, anche il più giovane, dotato di desiderio di bellezza e d’amore, è il soggetto che può cambiare il mondo e creare condizioni di pace".

Relatrice la professoressa Elena Mazzola, linguista traduttrice e docente universitaria. La sperimentazione, che si svolgerà alla Fabbrica delle Candele di Piazzetta Corbizzi si articolerà in due incontri tra febbraio e maggio 2024 e si rivolgerà a docenti delle scuole secondarie, alle loro classi e ad appassionati lettori. E’ previsto inoltre un percorso di Letture ad alta voce che si svolgerà nelle scuole che lo richiederanno con l’intervento degli attori Beatrice Buffadini e Andrea Soffiantini. La presentazione del Progetto avverrà lunedì 18 dicembre ore 16 nella Fabbrica delle Candele. Per informazioni e iscrizioni scrivere a laboratorioaula29@gmail.com Il corso è gratuito. L'evento è in collaborazione con Il mondo Parla A.P.S. col patrocinio del Comune di Forlì Assessorato alle Politiche Giovanili